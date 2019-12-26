Додома, , 13:16 — REGNUM 11 330 чиновников, что составляет 83% всех чиновников Танзании, не подали свои декларации о доходах и имуществе в Комиссию по этике и борьбе с коррупцией восточноафриканской страны. Об этом передает газета Mtanzania со ссылкой на заявление главы комиссии.

Отставной судья Гарольд Нсекела обнародовал данную статистику на пресс-конференции в Додоме, отмечают журналисты издания.

По словам Нсекелы, полученные итоги «неудовлетворительны». Он отметил, что из 13 699 чиновников, которых обязали подать декларации, только 2369 из них, что составляет 17%, выполнили данное распоряжение.

«По моему мнению, если положение останется таким же до 31 декабря, это не улучшит имеющуюся ситуацию, если говорить об основах эффективного управления, гласности и ответственности, наряду с соблюдением имеющегося законодательства, предписаний и уставов», — заявил он, добавив, что все, не представившие свои декларации чиновники, должны будут предстать перед Этическим советом комиссии.

Нсекела подчеркнул, что нарушение чиновниками этических норм — «начало более серьезных правонарушений».