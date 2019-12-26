Москва, , 13:07 — REGNUM В ближайшие дни президент РФ Владимир Путин не планирует созваниваться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом 26 декабря заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«На ближайшие дни каких-то запланированных разговоров с Эрдоганом нет», — сообщил официальный представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что лидеры двух стран «находятся в постоянном контакте и разговоры могут быть согласованы за считаные часы, здесь никаких проблем нет».

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган дважды общались по телефону. Оба разговора состоялись по инициативе турецкой стороны.

11 декабря стороны обсудили итоги прошедшего в Лондоне саммита НАТО, торгово-экономические вопросы, а также приоритеты двустороннего взаимодействия. Также лидеры двух стран уделили особое внимание ситуации в Сирии и затронули проблемы ливийского урегулирования.

17 декабря Путин обсудил с Эрдоганом вопросы региональной повестки дня. Подробно была затронута ситуация в Ливии и Сирийской Арабской Республике.

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