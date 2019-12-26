Москва, , 13:01 — REGNUM Уходящий 2019 год был годом напряженной работы для Кремля, заявил 26 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Для Кремля это был год рабочий, очередной год напряженной работы, которая главным образом преследует одну цель — повышение благосостояния граждан России», — сказал Песков.

По его словам, несмотря на определенные трудности в экономике, общая стабильность «обеспечена и гарантирована, а в плане макроэкономической стабильности нет и не может быть никаких сомнений».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), почти половина жителей России (46%) назвали политиком 2019 года президента РФ Владимира Путина. Глава МИД России Сергей Лавров стал политиком года для 15% граждан, министр обороны Сергей Шойгу — для 10% опрошенных.

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