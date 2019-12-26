Ташкент, , 12:56 — REGNUM Министерство иностранных дел Узбекистана готовится к визиту президента республики Шавката Мирзиёева в Россию, который намечен на 5 февраля 2020 года. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов, сообщает 26 декабря РИА Новости.

По его словам, Мирзиёев придает особое значение развитию отношений между Россией и Узбекистаном. «У нас беспрецедентный рост товарооборота», — сказал замминистра.

Нематов добавил, что представители правительств двух стран встречаются очень часто. В частности, в январе республику должна посетить российская делегация во главе с министром экономического развития Максим Орешкиным.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря Ильхом Нематов заявил, что Шавкат Мирзиёев принял приглашение президента России Владимира Путина на парад Победы и прилетит в Москву 9 мая 2020 год.