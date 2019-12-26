Москва, , 12:55 — REGNUM Российское руководство пока не принимало решений, связанных с облегчением налогового бремени для малоимущих. Этот вопрос обсуждается, сообщил 26 декабря журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что в настоящее время не существует предметных разговоров или решений на этот счёт. Однако различные сценарии и варианты обсуждаются постоянно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее идею освобождения малоимущих от налога на доходы физических лиц поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Песков 24 декабря отмечал, что инициатива потребует межведомственного согласования и проработки на экспертном уровне.

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