Екатеринбург, , 13:00 — REGNUM Следственному комитету требуется разобраться в ситуации с протестами в сквере, и до этого момента стоит воздержаться от комментариев. Об этом заявил мэр Александр Высокинский на пресс-конференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Журналист попросил мэра высказаться по ситуации с вице-мэром Екатериной Кузёмкой. Как сообщали СМИ, на чиновницу могли завести уголовное дело, связанное с протестами против строительства храма Святой Екатерины.

«По итогам событий в сквере есть несколько дел. Стороны опрашиваются, ведётся работа. Я бы предложил дать Следственному комитету разобраться во всех нюансах, и уже потом что-либо комментировать», — сказал градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным СМИ, на Кузёмку могли завести дело после публикации компрометирующей аудиозаписи. На ней обсуждается проведение возможной провокации в отношении участников протестов.

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