Москва, , 12:56 — REGNUM Несколько телефонных международных переговоров проведёт 26 декабря президент России Владимир Путин. Об этом 26 декабря рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сегодня у президента запланировано несколько международных телефонных разговоров, а также несколько рабочих встреч непубличного характера», — сказал Песков.

Кроме этого, он рассказал, что сегодня президент Путин будет проводить совещание Государственного совета по вопросам эффективного сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий.

«Развитие агропромышленного комплекса — это драйвер всей российской экономики на протяжении последних лет, в отрасли шло весьма активное развитие. Пространственное развитие сельских территорий требует особого внимания, об этом пойдет сегодня речь у президента», — отметил Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает, что вмешательство третьих стран в ливийскую ситуацию не станет способствовать её урегулированию.