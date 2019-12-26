Москва, , 12:50 — REGNUM Россия готова к диалогу с Великобританией и выступает за добрые отношения с Соединённым Королевством, даже несмотря на недипломатичные выпады, которые в адрес РФ позволяет себе британский премьер-министр Борис Джонсон. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что не припоминает каких-либо шагов по налаживанию отношений с Москвой со стороны Джонсона.

«Вместе с тем на ум приходят только его весьма недружественные, порой резкие и недипломатичные высказывания в адрес нашей страны и в адрес руководства нашей страны. Такое, действительно, в памяти осталось», — подчеркнул Песков.

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Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что президент РФ Владимир Путин всегда говорит о своей готовности «к диалогу со всеми во имя налаживания добрых отношений». Это, по его словам, касается и сотрудничества с Великобританией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во время визита в Эстонию премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил желание улучшить отношения с Россией, несмотря на трудности. При этом он «с сожалением» отметил, что прилагаемые им для этого усилия «разочаровывают».

Позднее Джонсон и вовсе заявил, что ошибался, думая о возможности «начать всё с начала» в отношениях с Россией.

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