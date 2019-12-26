Ялта, Крым, 26 декабря 2019, 12:51 — REGNUM За два года в Ялте благоустроят восемь парков и скверов. Об этом 26 декабря заявила руководитель муниципального «Зеленстроя» Людмила Твардовская.
Она также напомнила, что в 2019 году в городе были выполнены реконструкция Приморского парка, благоустройство Пионерского парка и скверов по улицам Ломоносова и Садовая.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Ялты высказали своё негодование по поводу некачественной реконструкции и застройки Приморского пляжа.
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