Ялта, Крым, , 12:51 — REGNUM За два года в Ялте благоустроят восемь парков и скверов. Об этом 26 декабря заявила руководитель муниципального «Зеленстроя» Людмила Твардовская.

«На 2020−2022 годы подготовлен проект благоустройства ещё восьми парков и скверов. В связи с этим предприятие намерено пригласить на работу ландшафтного дизайнера, агронома по защите растений, мастера по содержанию парков и скверов, и ряд других специалистов», — отметила госслужащая.

Она также напомнила, что в 2019 году в городе были выполнены реконструкция Приморского парка, благоустройство Пионерского парка и скверов по улицам Ломоносова и Садовая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Ялты высказали своё негодование по поводу некачественной реконструкции и застройки Приморского пляжа.

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