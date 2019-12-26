Джакарта, , 12:43 — REGNUM Министр по делам религии Индонезии Фахрул Рази встретится с президентом Джоко Видодо в президентском дворце в Джакарте 26 декабря во второй половине дня, сообщает Kompas.

По словам министра, стороны обсудят празднование Рождества и богослужение, которое состоялось 25 декабря.

Издание отмечает, что президент с радостью отметил, что рождественские празднования и богослужения во всех регионах Индонезии прошли гладко.

Кроме того, конституция Индонезии гарантирует гражданам право отправлять религиозные обряды в соответствии с их убеждениями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто поздравил христиан с Рождеством.

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