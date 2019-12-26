Москва, , 12:49 — REGNUM Любое вмешательство третьих стран в ситуацию в Ливии не станет способствовать её урегулированию, однако любые их попытки помочь в решении проблем всегда приветствуются. Об этом 26 декабря рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что любое вмешательство третьих стран в эту ситуацию вряд ли будет способствовать урегулированию, но любые попытки третьих стран способствовать непосредственно решению проблемы и помогать сторонам конфликта выходить на решение всегда приветствуются», — заявил Песков, давая свой комментарий по поводу намерения президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана направить в Ливию турецких военных.

Также он отметил, что ситуация в Ливии вызывает общую озабоченность, и в том числе — озабоченность Москвы.

«Мы неоднократно повторяли позицию России: Россия заинтересована в скорейшем мирном урегулировании в Ливии, прекращении кровопролития там», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Эрдоган рассказал, что он собирается в январе, сразу после окончания новогодних каникул, обратиться в парламент страны с запросом на отправку военных Турции в Ливию.