Анкара, , 12:36 — REGNUM Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган собирается в январе, после окончания новогодних каникул, обратиться в парламент страны с запросом на отправку военных Турции в Ливию. Он рассказал об этом 26 декабря во время своего выступления в Анкаре, которое транслировал телеканал NTV.

«Как только откроется парламент, мы первым делом направим туда запрос об отправке войск», — заявил Эрдоган.

Также он отметил, что если к Анкаре поступит соответствующее приглашение с ливийской стороны об отправке турецких войск в эту страну, то Турция его примет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий президент Реджеп Эрдоган утвердил подписанный с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии меморандум по военному сотрудничеству.