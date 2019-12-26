Иерусалим, , 12:33 — REGNUM Правящая в Израиле партия «Ликуд» проведет праймериз по выбору нового руководителя, об этом 26 декабря сообщает Al Arabia.

Данное решение стало первым серьезным вызовом для премьер-министра Израиля и лидера «Ликуд» Биньямина Нетаньяху, имевшего на протяжении последних десятилетий непререкаемый авторитет в партии.

Претендентом на пост лидера партии выступает бывший министр внутренних дел Гидеон Саар.

Причиной недовольства Нетаньяху стала его неспособность дважды сформировать правительство страны, более того, в отношении премьер-министр ведется расследование по обвинению в коррупции.

Напомним, партия «Ликуд» была создана в 1970-х годах, с момента ее организации руководителями были всего четыре человека. Нетаньяху руководит партией с 2005 года.

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