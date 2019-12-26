Киев, , 12:25 — REGNUM

Решение президента Украины имеет экономическое объяснение, однако выполнено оно будет таким образом, что станет новым шагом к обострению отношений с Россией, а заплатят за это в очередной раз простые граждане, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 26 декабря, комментируя подписание Владимиром Зеленским поправок в закон «О рынке электрической энергии».

Как сообщалось ранее, новая версия закона предполагает запрет на экспорт электроэнергии из России. При этом запрет может быть снят решением правительства страны, если это понадобится для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций в энергосистеме страны.

«Данное решение Владимира Зеленского неумное, хотя и объяснимое. Дело в том, что Украина довела свою экономику и своих граждан до такого состояния, что для сохранения собственных энергопроизводящих мощностей надо закрывать импорт.

Если бы граждане Украины сохраняли хотя бы ту же платёжеспособность, как до 2 0 14 года, если бы они не покидали массово свою страну после того, как она «стала Европой», если бы экономика нормально работала, то потребление электроэнергии росло бы и импорт был бы востребован. Он и сейчас востребован, особенно из России, чья электроэнергия дешевле украинской, но Владимиру Зеленскому надо сделать жест в сторону национального бизнеса. За счёт кого этот жест будет сделан? За счёт рядовых граждан, которые будут платить ещё больше, а потреблять ещё меньше.