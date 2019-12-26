Одесса, Украина, , 12:28 — REGNUM Украинская военнослужащая Наталья Кулиш из военной части в Одесской области была избита за жалобы на коррупцию в украинской армии. Об этом 26 декабря сообщает «Украинская служба информации».

По данным источника, Кулик работала на армейской кухне регионального центра электронной разведки и у неё произошел конфликт с сослуживцами из-за того, что женщина высказала устный протест против коррупции в военной части.

Как рассказала военнослужащая, в части активно разворовывались сухие пайки и продукты из столовой. По ее словам, начальство попустительствовало этому и, со своей стороны, выписывало себе премии, которые превышали оклад в три раза.

Журналисты отмечают, что после этой жалобы начальство отправило Кулиш в командировку в Очаков и заставило ее ремонтировать помещение, хотя она по специальности является поваром. При этом женщина заявила, что украинское минобороны выделяло средства для найма строительной бригады для ремонта. В результате военнослужащая упала с лесов и повредила себе позвоночник.

После возвращения Кулиш вновь пыталась поднять тему коррупции, однако вместо расследования её избили на глазах её ротного командира, а затем запретили обращаться в госпиталь под угрозой увольнения из украинской армии и новой расправы, сообщают сотрудники СМИ. Через шесть дней после этого женщина решила покинуть службу и обратилась в госпиталь, где у нее обнаружили травму челюсти и сотрясение мозга, отмечают журналисты.

На этот случай обратил внимание глава оборонного ведомства Украины Андрей Загороднюк, который дал обещание взять дело Кулиш под личный контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) рассказали, что за минувшие сутки ВСУ дважды обстреляли территорию республики.