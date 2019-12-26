Чебоксары, , 12:20 — REGNUM Глава Чувашии Михаил Игнатьев, несмотря на резко возросшую медийную активность, вошёл в число «отстающих» в национальном рейтинге губернаторов по итогам 2019 года. Об этом свидетельствует исследование центра информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках проекта «Национальный рейтинг», посвященное оценке деятельности глав регионов РФ.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев попал в последнюю, третью группу рейтинга, заняв 63 место из 85. Эксперты при составлении рейтинга подчеркнули, что Игнатьева в течение 2019 года «достаточно сильно лихорадило» — он то ухудшал, то значительно улучшал свои позиции, однако в результате «возобладал негативный тренд, и закончил отчётный период глава Чувашии среди отстающих».

«Порой удар по репутации главы наносили его собственные и совсем не обязательные поступки: после того, как группа пенсионеров обратилась к Владимиру Путину с призывом отставить главу региона, последний не нашёл ничего лучшего, чем обратиться в полицию с требованием наказать стариков», — говорится, в частности, в рейтинге.

Не помогла повысить позиции в рейтинге и резко возросшая медийная активность Игнатьева, который провёл несколько пресс-конференций, прямых линий, дал интервью ряду СМИ и встречался с блогерами. Эксперты связывают это с окончанием второго срока (в августе 2020 года), часть из них склонна считать, что Игнатьев собирается на третий срок.

«При этом то, что в следующем году он покинет свой пост, многие наблюдатели считают весьма вероятным. Самым серьезным козырем Михаила Игнатьева является отсутствие ему публичной альтернативы. Чувашия не относится к ключевым регионам, вызывающим повышенный интерес крупных финансово-промышленных групп. Но налицо электоральная усталость от руководителя региона, и как поведёт себя в этой ситуации Кремль, пока не ясно», — отмечается в документе.

Отметим, что результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.