Чебоксары, 26 декабря 2019, 12:20 — REGNUM Глава Чувашии Михаил Игнатьев, несмотря на резко возросшую медийную активность, вошёл в число «отстающих» в национальном рейтинге губернаторов по итогам 2019 года. Об этом свидетельствует исследование центра информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках проекта «Национальный рейтинг», посвященное оценке деятельности глав регионов РФ.
Глава Чувашии Михаил Игнатьев попал в последнюю, третью группу рейтинга, заняв 63 место из 85. Эксперты при составлении рейтинга подчеркнули, что Игнатьева в течение 2019 года «достаточно сильно лихорадило» — он то ухудшал, то значительно улучшал свои позиции, однако в результате «возобладал негативный тренд, и закончил отчётный период глава Чувашии среди отстающих».
Не помогла повысить позиции в рейтинге и резко возросшая медийная активность Игнатьева, который провёл несколько пресс-конференций, прямых линий, дал интервью ряду СМИ и встречался с блогерами. Эксперты связывают это с окончанием второго срока (в августе 2020 года), часть из них склонна считать, что Игнатьев собирается на третий срок.
Отметим, что результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.