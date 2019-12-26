Киев, , 12:13 — REGNUM На Украине адвокат обвиняемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко опубликовал полный текст разговора своей подзащитной о поиске новой «сакральной жертвы» для дестабилизации ситуации в стране.

Адвокат Владислав Добош отметил, что в разговоре идет речь о так называемой активистке Марусе Зверобой (настоящее имя Алена Самбул), которая ранее оказалась в центре внимания украинских спецслужб из-за угроз в адрес президента страны Владимира Зеленского. Вместе с тем, отметил адвокат, о «Шеремете упоминаний нет».

Ранее МВД Украины опубликовало часть записи разговора Кузьменко, в ней ее собеседница говорила о том, что «нужен герой-жертва».

«Нам нужна героиня, потому что попсовый персонаж «Слуги народа» можно переплюнуть или геем, или попом, или бабой», сказала собеседница обвиняемой, предложив Зверобой после ее угроз в адрес Зеленского.

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Во время беседы также говорилось о покушении на Зверобой и похищении ее детей, что повлекло бы за собой «бучу» в обществе или «активные действия» со стороны «сакральной жертвы», передает ТАСС.

В свою очередь Добош заявил, что данный разговор не является предметом обвинения Кузьменко, а был опубликован МВД Украины для негативной характеристики подозреваемой.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлия Кзьменко были арестованы до 8 февраля 2020 года. Еще одна подозреваемая по данному делу Яна Дугарь была приговорена к круглосуточному домашнему аресту.

По данным киевской полиции, организатором группы, члены которой подозреваются в убийстве Шеремета является Андрей Антоненко, который известен также тем, что имел ультранационалистические взгляды. Кузьменко и Дугарь также разделяли националистические убеждения.

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