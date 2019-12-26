Москва, , 12:11 — REGNUM В Госдуме приветствовали опыт регионов России в борьбе с никотинсодержащими смесями, передает корреспондент ИА REGNUM 26 декабря.

Полезным глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв («Единая Россия») назвал опыт Карачаево-Черкессии, Белгородской и других областей. Там на местном уровне уже ввели законодательные запреты на продажу продукции с высоким содержанием никотина.

«Полученная из Минздрава России и ФТС РФ, а также из регионов информация поможет нам оперативно выработать меры законодательного реагирования», — сказал глава комитета Госдумы.

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