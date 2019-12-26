Москва, , 12:07 — REGNUM Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия») направил запросы в Федеральную таможенную службу (ФТС) и Минздрав России об объемах поставок в Россию химических препаратов и пищевых изделий с высоким содержанием никотина, а также об их влиянии на здоровье человека, передает корреспондент 26 декабря.

«Я обратился к руководителю Федеральной таможенной службы Владимиру Булавину с просьбой разъяснить целевое назначение согласно декларируемой номенклатуре товаров и сообщить объемы поставок в Российскую Федерацию всевозможных конфет, таблеток, пастилок и смесей с высоким содержанием никотина, прием которых вызывает отравление у детей, и есть уже случаи со смертельным исходом. На наш взгляд их распространение необходимо срочно пресечь», — заявил Пискарёв.

Также, по его словам, депутат «попросил главу Минздрава Веронику Скворцову сообщить официальную информацию о влиянии подобных препаратов на здоровье человека, особенно на здоровье не совершеннолетних, и обоснованности присутствия этой продукции в свободной продаже».

На рассмотрении Госдумы находятся законопроекты, вводящие запрет и ограничения на оборот никотинсодержащих смесей, также в комитете Госдумы по охране здоровья также обсуждают инициативы регионов в этой сфере.