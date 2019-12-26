Ханты-Мансийск, , 12:06 — REGNUM Губернатора Югры депутаты думы ХМАО изберут 13 сентября 2020 года. Об этом заявил председатель регионального парламента Борис Хохряков на пресс-конференции 26 декабря 2019 года.

До 14 июля 2020 года все парламентские партии имеют право предложить до трёх кандидатур главы региона губернатору Тюменской области, который предложит президенту России пять кандидатур. До 23 августа глава государства вносит три кандидатуры в думу ХМАО. Из них парламент Югры в единый день голосования изберёт главу автономного округа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прямые выборы губернатора ХМАО были отменены в 2014 году. Нынешняя глава региона Наталья Комарова руководит Югрой 2010 года.

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