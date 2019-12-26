Пекин, , 12:09 — REGNUM Минобороны КНР напомнило об отсутствии объяснений со стороны США по делу бывшего сотрудника спецслужб Эдварда Сноудена. Вашингтон задолжал мировому сообществу, заявил официальный представитель Министерства обороны КНР старший полковник У Цянь в ходе брифинга 26 декабря.

США пёстро запятнали себя в вопросе кибербезопасности. Американские власти до сих пор не отдали долг мировому сообществу — не предоставили объяснений по делу, касающемуся массовой глобальной слежки, хищений секретной информации и кибератак, отметил он.

При этом США продолжают указывать на другие страны, добавил китайский военный, напомнив поговорку о воре, который громче всех кричит «держи вора».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден обнародовал информацию о методах электронной слежки американских спецслужб. Речь шла в том числе о нелегальном прослушивании бесед зарубежных лидеров.

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