Рим, , 11:58 — REGNUM Письмо с прошением о своей отставке передал главе итальянского правительства министр образования Италии Лоренцо Фиорамонти. Об этом 26 декабря сообщает новостной канал Rai News 24.

По данным источника, в качестве причины отставки Фиорамонти называет нехватку финансирования учреждений образования — университетов и школ.

Также напоминается, что подавший в отставку министр грозил сделать это в случае, если в бюджете Италии на следующий год не будет заложены €3 млрд на статью расходов «образование». Финансовый документ был одобрен в начале недели, и требуемые министром средства на образование в нём изысканы не были.

Кроме этого, не исключается возможность того, что представляющий дну из правящих партий — «Движение «5 звезд», Лоренцо Фиорамонти выйдет из неё и создаст собственную.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря папа римский Франциск озвучил традиционное рождественское послание «городу и миру» перед толпами верующих на площади святого Петра в Ватикане.