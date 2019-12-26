Пекин, , 11:51 — REGNUM Власти Китая выразили протест Соединенным Штатом за недавно утвержденный военный бюджет США на 2020 год, который, по мнению Пекина, ограничивает права китайских компаний. Об этом 26 декабря заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

По его словам, в тексте принятого оборонного бюджета содержится множество пунктов, которые ущемляют интересы китайских предприятий.

«Мы выражаем в связи с этим решительный протест, — сказал он. — Мы считаем, что этот бюджетный документ оказывает сдерживающее воздействие на закупки китайской продукции».

Как сообщало ИА REGNUM, две крупнейшие экономики мира уже более года находятся в состоянии «торговой войны», которая началась с обвинений друг друга и повышения торговых пошлин. 24 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что «первая фаза» торгового соглашения между США и Китаем будет подписана в январе на специальной церемонии, в которой лично примут участие он и глава КНР Си Цзиньпин.

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