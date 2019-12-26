Москва, , 11:47 — REGNUM

Самым эффективным ответом России на развязанную против нашей страны информационную войну было бы укрепление духа, повышение качества идеологии и усиление сплоченности, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 26 декабря, комментируя сообщения о разработке в США «тактики информационной войны против России».

Ранее Washington Post сообщила, что киберкомандование американской армии разрабатывает тактику ведения информационной войны, которая может быть использована и против России в случае «возможного вмешательства» России в американские выборы в 2020 году.

«Шум вокруг вмешательства нашей страны в выборы в США создается с целью прикрыть собственную подрывную работу американцев против нашей страны в политической и идеологической сферах. Их информационно-пропагандистская война против нас ведётся давно, с советских времён, и надо признать, что ведётся успешно.

В последние годы подрывную деятельность США и Запада в целом против политических устоев России удалось, как мы видим, отчасти парировать. Это хорошо, но этого мало. Массированное воздействие непосредственно американцев и, шире, мирового глобализма на российское общество возрастает, в нём усиливается историко-культурная и «человекобойная» составляющая.

При этом американцы заявляют, что «не будут стремиться оказать воздействие на российское общество». Это, как мы убеждаемся каждодневно, ложь. Но ложь, надо это хорошо понимать, — это лишь часть той самой информационной войны.

Стоит ли нам давать зеркальный ответ? Думаю, что нет. По большому счёту, ложь разрушительна. Мы видим, какое разрушающее воздействие их собственная ложь и в части, касающейся Украины, и в части, касающейся России, в целом ряде других случаев оказывает на сами США, на американской общество. Под гнётом этой лжи их общество распадается, «оседает».

В этой связи — моя ключевая мысль. Как и в любой другой войне, в информационной войне есть её источник и есть объект воздействия. Но в отличие от обычной войны качественное состояние объекта нападения играет в разы большую роль. Стоит нам укрепить наш дух, повысить качество нашей идеологии, нашу идейную и социальную сплочённость хотя бы наполовину, и противнику необходимо будет увеличить степень своего воздействия не в троекратном исчислении, а минимум десятикратно.