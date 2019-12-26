Вашингтон, , 11:50 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео может приехать в Белоруссию с визитом в январе следующего года. Об этом 26 декабря сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на источники.

По данным издания, президент США Дональд Трамп стремится к укреплению связей с Белоруссией при том, что «отношения между Западом и Россией находятся на низшей точке со времен холодной войны».

Ввиду этого, как утверждает издание, Майк Помпео по примеру Джона Болтона, ранее находившегося на посту помощника президента США по национальной безопасности и посетившего в августе Белоруссию, приедет с визитом в Минск в январе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее информацию о том, что госсекретарь США Майк Помпео прибудет с визитом в Белоруссию в начале января 2020 года, распространил белорусский портал «Наша Нiва» со ссылкой на источник в дипломатических кругах страны.