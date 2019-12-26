Бишкек, , 11:37 — REGNUM Чрезвычайным и полномочным послом Киргизии в ОАЭ назначен Абдилатиф Жумабаев. Соответствующий указ подписал президент республики Сооронбай Жээнбеков, сообщили 26 декабря в пресс-службе главы государства.

Президент также назначил послом в Сан-Марино Данияра Мукашева, который возглавляет дипведомство в Швейцарии, Италии, Лихтенштейне, а также является постоянным представителем Киргизии при ООН и других международных организациях в Женеве.

Отметим, Абдилатиф Жумабаев с 2014 году занимает должность посла Киргизии в Саудовской Аравии. Кроме того, он является членом шариатского совета при ОАО «Эко Банк». Он также преподавал исламское право и мусульманскую теологию в различных вузах.

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