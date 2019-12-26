Москва, , 11:34 — REGNUM Предпринимателей, которые ранее не подвергались административному штрафу за нарушение сроков репатриации валютной выручки, предлагается освободить от уголовной ответственности. С такой инициативой выступил президент РФ Владимир Путин.

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Пакет законопроектов, который предполагает декриминализацию наказания за нарушение сроков возврата валютной выручки, глава государства внёс в Государственную думу РФ.

В пояснительной записке отмечается, что инициатива направлена на дальнейшее формирование условий для создания благоприятного делового климата в стране и сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности.

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«Нарушение требований валютного законодательства РФ о зачислении или о возврате денежных средств, совершённое в крупном размере, будет признаваться уголовно наказуемым деянием только в случае, если оно совершено лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние», — отмечается, в частности, в сопроводительных документах к проекту поправок в УК и УПК.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в России вступил в силу закон, который устанавливает обязанность по репатриации средств от нерезидентов, причитающихся им в соответствии с договором займа. Документ также устанавливает ответственность за невыполнение резидентом обязанности по репатриации иностранной валюты или валюты РФ в соответствии с условиями договоров займа — в виде административного штрафа.

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