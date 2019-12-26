Москва, , 11:30 — REGNUM Законопроект, уточняющий наказание за организацию преступного сообщества (преступной организации) либо участие, президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 26 декабря.

Поправками предлагается уточнить в примечании к статье 210 Уголовного кодекса РФ, что учредители, руководители и работники юридического лица, руководители и сотрудники его структурного подразделения не подлежат уголовной ответственности по этой статье только в силу организационно-штатной структуры этого юридического лица, его структурного подразделения и совершения какого-либо преступления в связи с осуществлением ими предпринимательской или иной экономической деятельности. Исключение делается для случая, когда юридическое лицо, его структурное подразделение были заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений.

Сейчас в судебно-следственной практике наметилась тенденция, проявляющаяся в том, что положения названной статьи применяются формально в отношении учредителей, руководителей и сотрудников организаций, которые осуществляют обычную экономическую и иную деятельность и никак не связаны с профессиональной организованной преступностью.

В этом случае дополнительная квалификация деяний лиц, совершивших преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, по данной статье позволяет обходить запрет, предусмотренный частью первой 1 статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК), и применять меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении предпринимателей. Срок возможного наказания по этой статье повышается до двадцати лет.

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