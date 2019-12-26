Ташкент, , 11:24 — REGNUM Россельхознадзор планирует построить в Джизакской области Узбекистана крупный агрологистический комплекс, сообщает 26 декабря издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Холодильные камеры вместимостью до 10 тыс. тонн и склады будут построены для экспорта свежей и переработанной продукции в Россию. Планируется, что все банковские, логистические, фитосанитарные и другие виды услуг будут оказываться на месте. Срок сдачи объекта — четвертый квартал 2021 года.

Отметим, по итогам 11 месяцев 2019 года из Узбекистана в Россию было отгружено 233,1 тыс. тонн плодоовощной продукции на $151,1 млн, или 13,3% от общего объема экспорта этого товара.