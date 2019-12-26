Джакарта, , 11:24 — REGNUM Парламент Индонезии высоко оценил усилия правительства страны по сотрудничеству с правительством Филиппин в освобождении индонезийских граждан, сообщает Antara.

По заявлению парламента борьба с похищениями граждан на Филиппинах должна осуществляться в сотрудничестве с местными властями.

Ранее двое из трех граждан Индонезии, удерживаемых боевиками в качестве заложников в течение 90 дней, были освобождены благодаря совместной работе правительств Индонезии и Филиппин.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии Прабово Субианто встретится с министром обороны Филиппин, чтобы обсудить судьбу индонезийских граждан.

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