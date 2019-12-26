Москва, , 11:21 — REGNUM Президент РФ внес в Госдуму на ратификацию протокол между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы на территории Киргизской Республики от 20 сентября 2012 года, передает корреспондент ИА REGNUM 26 декабря.

Положениями соглашение дополняется терминами, касающимися беспилотных авиационных систем и беспилотных летательных аппаратов, устраняются несоответствия между российским и киргизским законодательством в отношении использования беспилотных летательных аппаратов, а также устанавливается порядок организации полетов беспилотных летательных аппаратов и воздушных судов Российской Федерации в воздушном пространстве Киргизии.

Как отмечается в сопроводительных документах, Вступление в силу протокола позволит российской стороне ввести в состав объединенной российской военной базы подразделения беспилотных летательных аппаратов и организовать их применение.

Также решается проблема несоответствие реальных размеров базы с зафиксированным в соглашении. Превышение площадей земельных участков, реально занимаемых объектами объединенной российской военной базы, по сравнению с размерами, предусмотренными Соглашением, составило 58,32 гектара. В связи с этим протоколом установлена новая (более высокая) ежегодная арендная плата за использование земельных участков и участка акватории, составившая сумму, эквивалентную 4 794 095 долларам США. Финансирование будет происходить из средств бюджета Минобороны России.

Кроме того, в связи с размещением на аэродроме Кант самолетов Вооруженных сил Киргизской Республики появились новые объекты недвижимого имущества совместного использования. Протоколом уточняется перечень этих объектов, изложенный в приложении № 2 к соглашению.