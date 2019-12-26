Москва, , 13:53 — REGNUM Россия и Белоруссия приближаются к окончанию согласования дорожных карт экономической интеграции двух стран. Об этом 26 декабря заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия-24».

"Это очень большой и сложный процесс, мы сейчас близки к тому, чтобы завершить эту работу», — сказал Орешкин, давая свой комментарий по поводу текущего статуса проектов дорожных карт между Россией и Белоруссией.

«Если этот пакет будет подписан, то и российскому правительству, и белорусскому правительству придется очень сильно поработать в 2020 году и 2021 году, чтобы реализовать все намеченное», — также отметил глава Минэкономразвития.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва может согласиться с продолжением экономической поддержки Белоруссии после того, как в Минске начнут реализовывать «дорожные карты» по углублению экономической интеграции в формате Союзного государства.