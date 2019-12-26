Сухум, , 11:27 — REGNUM Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба возмутился тем, что никто не препятствует торговле елями на Республиканской трассе. Об этом сообщает агентство «Рес».

В начале декабря глава правительства подписал распоряжение, в котором вводится запрет на продажу елей и пихт в преддверии новогодних праздников. Однако Бганба заявил, что это не имеет никакого действия.

«Уважаемые коллеги, не надо мне подносить на подпись распоряжения, которые мы не контролируем и не выполняем. Я уже два дня говорю о том, что на трассе продают елки, а вы туда даже не выходите», — обратился Бганба Госкомитету по экологии 25 декабря на заседании правительства.

По данным журналистов, зампредседателя экологического комитета Мурман Соломко объяснил ситуацию тем, что его сотрудникам не удается поймать владельца елок. По словам чиновника, он успевает вовремя скрыться.