Москва, , 11:14 — REGNUM Урегулировать конфликт в Донбассе можно только путём диалога воюющих сторон. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в опубликованном 26 декабря интервью ТАСС.

«Достижение прогресса в урегулировании возможно только через прямой диалог между сторонами конфликта — Киевом, Донецком и Луганском», — подчеркнул он.

По словам министра, определённые подвижки в процессе урегулирования есть. На декабрьском саммите «нормандского формата» было заявлено, что у Минских соглашений нет альтернативы. Однако реализовать их будет непросто.

Россия готова всячески содействовать установлению диалога Украины с республиками Донбасса. Москва заинтересована в установлении прочного мира в регионе, добавил он.

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