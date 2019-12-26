Чебоксары, , 11:45 — REGNUM Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госсовете Чувашии Игорь Моляков удовлетворён 2019 годом, потому что «депутатской работы было очень много», хотя и было «много не совсем приятной работы». Ему лично не хватило денег и женского внимания, а Чувашии — политической воли. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал самый буйный оппозиционер республики.

Игорь Моляков Cap.ru

Говоря о депутатской работе, парламентарий подчеркнул, что уходящим 2019 годом «очень удовлетворён, потому что работы было очень много».

«Что касается самих дел, которыми мы занимались, то они меня не очень удовлетворяют, то есть было много не совсем приятной работы. Самая неприятная ситуация за последнее время — это, конечно, крах «Чувашкредитпромбанка», в результате пострадало огромное количество людей и организаций. Ещё наиболее важная проблема, как мне кажется — миллиардные долги за газ.

И третий момент, длящийся более полугода, связан с неопределённостью с властью, потому что ходят самые различные слухи: что кто-то придёт, кто-то уйдёт. Тогда кто придёт? Поэтому даже мы, люди от оппозиции, которую обычно отстраняют от судьбоносных решений и от информации, замечаем, что пропала слаженность, которая была в действиях аппарата исполнительной власти и администрации главы Чувашской Республики. Это третий момент, который настораживает», — сказал Игорь Моляков.

Отвечая на вопрос о том, чего не хватило ему лично, парламентарий полушутя-полусерьёзно ответил, что, «во-первых, денег», во-вторых — «женского внимания».

«Что касается Чувашии, то региону не хватило политический воли — по тому же «Чувашавтотрансу», по поддержке малого и среднего бизнеса. Эти вопросы могли бы быть решены в результате целеустремленных, целенаправленных усилий власти. Но этого нет. Более того, в последнее время мы наблюдаем, что возникло противостояние между малым и средним бизнесом, который обеспокоен грядущим ростом налогом, и исполнительной властью республики. То есть власть сама по себе, а народ, пенсионеры, предприниматели, спортсмены (вспомним допинговый скандал) — сами по себе. Это ведёт к тому, что население республики сокращается не потому, что умерло больше, чем родилось, а во многом из-за того, что многие уезжают — в результате здесь остаются дети, пенсионеры и чиновники», — считает справоросс.

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