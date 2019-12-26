Екатеринбург, , 11:14 — REGNUM Заместитель мэра по связям с общественностью Екатерина Кузёмка могла стать фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках, которые возникли из-за строительства храма Святой Екатерины. Об этом сообщает «Коммерсант».

По информации издания, следователи могли завести уголовное производство после публикации в интернете аудиозаписи, где обсуждается устройство провокации в отношении протестующих. По итогам проверки якобы было выявлено, что в записи звучит голос чиновницы.

Тем не менее, дело так и не завели.

Сама Кузёмка никак не комментируют информацию о возможном уголовном производстве.

Как сообщало ИА REGNUM, после протестов против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Театра драмы власти провели общегородской опрос. Горожане выбрали новое место для строительства — площадка на месте бывшего здания Уральского приборостроительного завода.

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