Кишинёв, , 11:09 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон примет участие в торжествах в честь 75-летия Победы в Москве 9 мая. О принятом приглашении российского лидера глава республики сообщил сегодня, 26 декабря.

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«Я получил приглашение Владимира Владимировича Путина, обязательно приеду», — приводит ТАСС слова Додона.

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Молдавский лидер также добавил, что в Параде Победы примут участие и молдавские военные — почётный караул президента.

Напомним, ранее на тождествах в Кишинёве в честь 75-летия освобождения Молдавии от фашизма президент Молдавской Республики Игорь Додон отмечал важность сохранения и передачи памяти о подвиге советских воинов-освободителей, погибших в годы Великой Отечественной войны во время освобождения Молдавии. Он также подчеркнул, что 24 августа, вне зависимости от интерпретации отдельных политиков, всегда будет в Молдавии Днём Победы и освобождения от фашизма.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе президент России Владимир Путин пригласил президента Молдавии Игоря Додона в Москву на празднование 75-летия Победы 9 мая 2020 года.

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