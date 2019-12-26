Тбилиси, , 11:02 — REGNUM

По мнению грузинского эксперта Гии Хухашвили, смена власти в Грузии происходит в результате политических процессов внутри страны, и Запад никаких решений по этому вопросу не принимает, он лишь может содействовать начатым в стране процессам. Об этом эксперт заявил грузинскому изданию «Резонанси» в статье под названием «Исключено, чтобы смену власти в Грузии решал Запад».

По оценке Гии Хухашвили, имидж правящей партии «Грузинская мечта» серьезно пошатнули действия самой партии, которая дает обещания своему обществу, достигает по ним консенсуса внутри страны и за рубежом, а потом сама же «переворачивает стол в самой грубой форме».

В коротком заявлении госдепартамента США, в котором власть и оппозиция отыскали аргументы в пользу своей позиции, эксперт видит «очень серьезное послание», особенно в том моменте, где говорится о рисках системе правосудия.

«Проблемы у нас почти по всем направлениям. Речь идет о политизации системы правосудия, которая охватывает прокуратуру и суд. Если эта тенденция сохранится и падение имиджа правительства в глазах Запада продолжится, в итоге мы получим нестабильность, постоянные колебания и задержку интеграции в западные системы. Это в лучшем случае, а в худшем случае — постепенную смену ориентации», — поделился с изданием своими прогнозами Гия Хухашвили.

На вопрос журналиста, не ожидается ли под давлением Запада смена власти в Грузии, эксперт ответил, что это исключено и никогда не происходило.

«Запад наблюдает за процессом и поддерживает ту политическую деятельность, которая ему понятнее, ближе к системе его ценностей. Чем больше отдаляется власть от этой системы ценностей, тем больше Запад поддерживает альтернативную силу», — пояснил Гия Хухашвили.