Тбилиси, 26 декабря 2019, 11:02 — REGNUM
По мнению грузинского эксперта Гии Хухашвили, смена власти в Грузии происходит в результате политических процессов внутри страны, и Запад никаких решений по этому вопросу не принимает, он лишь может содействовать начатым в стране процессам. Об этом эксперт заявил грузинскому изданию «Резонанси» в статье под названием «Исключено, чтобы смену власти в Грузии решал Запад».
По оценке Гии Хухашвили, имидж правящей партии «Грузинская мечта» серьезно пошатнули действия самой партии, которая дает обещания своему обществу, достигает по ним консенсуса внутри страны и за рубежом, а потом сама же «переворачивает стол в самой грубой форме».
В коротком заявлении госдепартамента США, в котором власть и оппозиция отыскали аргументы в пользу своей позиции, эксперт видит «очень серьезное послание», особенно в том моменте, где говорится о рисках системе правосудия.
На вопрос журналиста, не ожидается ли под давлением Запада смена власти в Грузии, эксперт ответил, что это исключено и никогда не происходило.