Вашингтон, , 11:03 — REGNUM В преддверии выборов президент США Дональд Трамп может столкнуться с неприятной дилеммой в отношении Китая, заявил профессор Университета Фулбрайта во Вьетнаме Кристофер Бэлдинг в статье для издания Bloomberg.

«Похоже, что 2020 год можно разделить на несколько периодов. Лайтхайзер дал понять, что Соединенные Штаты не намерены ставить перед собой ежемесячные цели, учитывая сезонность и изменения в структуре торговли. Но к началу второго квартала 2020 года мы должны получить четкое представление о том, насколько хорошо Китай выполняет свои обязательства», — говорится в статье.

Бэлдинг отметил, что к лету или ранней осени 2020 года США должны получить четкое представление о том, соблюдает Китай свои обязательства или нет.

«Если к этому времени Китай не добьется значительных успехов, Трампу придется выбирать между эскалацией торгового противостояния и риском показаться слабым на фоне вызова со стороны Пекина в разгар избирательной кампании. Трамп не может игнорировать до ноября 2020 года основные неудовлетворенные ожидания в отношении китайской торговой сделки», — добавил эксперт.

Напомним, президентские выборы пройдут в США в ноябре 2020 года. Ожидается, что лидеры КНР и США лично подпишут предварительное торговое соглашение в начале января 2020 года.

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