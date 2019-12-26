Канберра, 26 декабря 2019, 11:11 — REGNUM Австралия не может рассчитывать на военную поддержку со стороны США в случае конфликта с крупной азиатской державой, заявил профессор стратегических исследований в Центре стратегических и оборонных исследований Австралийского национального университета в Канберре Хью Уайт в статье для издания The Strategist.
По словам Уайта, вопрос заключается в том, перевесят ли расходы те выгоды, которые США получат от сохранения своего положения в Восточной Азии, добавив, что в случае если расходы окажутся слишком большими, их стратегическая приверженность региону, а, следовательно, и безопасности Австралии, канет в Лету.
Уайт подчеркнул, что Австралия должна серьезно задуматься о том, как защитить саму себя в случае угрозы со стороны крупной азиатской державы.
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