Канберра, , 11:11 — REGNUM Австралия не может рассчитывать на военную поддержку со стороны США в случае конфликта с крупной азиатской державой, заявил профессор стратегических исследований в Центре стратегических и оборонных исследований Австралийского национального университета в Канберре Хью Уайт в статье для издания The Strategist.

«Я считаю, что не удастся убедить американцев в том, что им нужно взять на себя расходы и риски, связанные с новой холодной войной с противником (Китаем), более грозным, чем СССР. И действительно, многие высокопоставленные американцы уже не проявляют особой убежденности, включая, похоже, и президента США Дональда Трампа», — говорится в статье.

По словам Уайта, вопрос заключается в том, перевесят ли расходы те выгоды, которые США получат от сохранения своего положения в Восточной Азии, добавив, что в случае если расходы окажутся слишком большими, их стратегическая приверженность региону, а, следовательно, и безопасности Австралии, канет в Лету.

«Кто-то думает, что среди демократических кандидатов в президенты США, таких как Джо Байден, Элизабет Уоррен, Пит Буттиджич и Берни Сандерс, можно разглядеть нового Гарри Трумэна?» — добавил эксперт.

Уайт подчеркнул, что Австралия должна серьезно задуматься о том, как защитить саму себя в случае угрозы со стороны крупной азиатской державы.

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