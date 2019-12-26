Сеул, , 10:58 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Южную Корею в первой половине 2020 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

По их словам, это первый визит Си Цзиньпин в Южную Корею с июля 2014 года.

Предполагается, что визит высшего руководителя Китая в Южную Корею может оказать влияние на процесс денуклеаризации Корейского полуострова и возобновление диалога между США и КНДР.

Также в рамках встречи стороны могут затронуть тему запрета на показ культурного контента (телесериалов и выступления артистов в жанре к-поп) в Китае, введенного Пекином в ответ на размещение на юге Корейского полуострова американских комплексов ПРО THAD.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином 23 декабря в Пекине перед трёхсторонним саммитом ЮЖной Кореи, Китая и Японии, который проходил в Чэнду 23−24 декабря.