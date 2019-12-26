Москва, , 10:45 — REGNUM Российская сторона выступает за продление существующего Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ) и при этом готова рассматривать предлагаемый США вариант с включением в договор других стран. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в опубликованном 26 декабря интервью ТАСС.

Истекающий в феврале 2021 года Договор о СНВ остаётся последним документом, ограничивающим ракетно-ядерный потенциал России и США. Москва выступает за его продление без предварительных условий и затяжек, отметил он.

США ещё не получили согласие Китая, Великобритании и Франции на участие в новом подобном договоре, более того, так и не разъяснили подробнее свой замысел о документе.

«Как только получим такой проект, готовы его рассмотреть самым внимательным образом», — подчеркнул Лавров.

Он добавил также, что в России не испытывают завышенных ожиданий, оценивая перспективы совместной работы с США в 2020 году. Москва в этом вопросе придерживаемся прагматичного подхода.

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