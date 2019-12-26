Симферополь, , 10:46 — REGNUM Возбудив уголовное дело после прибытия первого поезда в Крым из Санкт-Петербурга, украинская власть официально признала существование Крымского моста. Об этом на своей странице в Facebook 26 декабря написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Во всей этой истории есть, по крайней мере, один плюс: украинская власть теперь официально признала то, что долго пыталась отрицать: Крымский мост существует в реальности, а не в декорациях «Мосфильма», и по нему ездят реальные поезда», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря президент РФ Владимир Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту. Украинская прокуратура несуществующей «Автономной республики Крым» возбудила уголовное дело после того, как первый российский поезд пересёк мост и прибыл в Севастополь.

Об этом: На Украине возбудили уголовное дело по прибытии первого поезда в Крым

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