Москва, , 10:51 — REGNUM Москва ждёт официального ответа президента США Дональда Трампа на приглашение его на празднование в честь 75-летия победы СССР над нацизмом 9 мая 2020 года в Москве. Об этом 26 декабря заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Президент США сказал, что это приглашение он рассматривает. Мы будем ждать официального ответа, официальной реакции», — сказал замглавы российского МИД в интервью «Интерфаксу».

Также он отметил, что возможный приезд Трампа на День Победы 9 мая 2020 года в Москву не увязывается Россией с участием президента России Владимира Путина в саммите «большой семёрки» (G7).

«Никаких увязок такого рода нет и быть не может, и было бы странно, если бы мы вопросы ставили в такой плоскости», — подчеркнул Рябков.

При этом дипломат отметил, что Россия не получала приглашения на G7, и указал, что такое приглашение не является одним из российских приоритетов.

«Никаких приглашений не получали, и вообще об этом говорить, на мой взгляд, не имеет смысла. Это беспредметный такой разговор, потому что, как я уже сказал, у нас совершенно другие приоритеты, «семерка» — не в их числе», — заявил Рябков в ответ на вопрос, получала ли Москва официальное приглашение от президента Трампа для участия президента Путина в саммите G7.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в МИД РФ осудили бездействие генсека ООН в связи с невыдачей виз.