Киев, 26 декабря 2019, 10:39 — REGNUM Представители Газпрома и НАК «Нафтогаз Украины» встретятся 26 декабря для окончательного согласования условий договора транзита российского газа через территорию Украины, написал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в социальной сети Facebook.
Витренко отметил, что стороны будут искать общий вариант договора.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что договор, регулирующий транзит российского газа через территорию Украины будет готов в ближайшие выходные.
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