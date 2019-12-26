Киев, , 10:39 — REGNUM Представители Газпрома и НАК «Нафтогаз Украины» встретятся 26 декабря для окончательного согласования условий договора транзита российского газа через территорию Украины, написал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в социальной сети Facebook.

«26 декабря команды «Нафтогаза» и «Газпрома» встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров. Каждая сторона имеет свои проекты договоров, а вот подписать нужно только один комплект», — сказано в сообщении.

Витренко отметил, что стороны будут искать общий вариант договора.

«Надеемся, что нам удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс уже в пятницу, 27 декабря. Но если будет такая необходимость, работа будет продолжаться и на выходных», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что договор, регулирующий транзит российского газа через территорию Украины будет готов в ближайшие выходные.

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