Тунис, , 10:42 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил надежду на то, что Тунис внесет вклад в укрепление стабильности в Ливии, об этом 26 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Заявление было сделано на пресс-конференции по итогам встречи в президентом Туниса Каисом Саидом, куда прибыл Эрдоган с официальным визитом.

«Я верю, что Тунис внесет ценный и конструктивный вклад в усилия по достижению стабильности в Ливии», — подчеркнул президент Турции.

Напомним, в настоящее время Ливия фактически расколота на несколько анклавов, сражающихся друг с другом. Власти Турции поддерживают Правительство национального единства в Триполи, против командующего Халифы Хафтара, контролирующего восточную часть страны.

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