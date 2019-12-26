Джакарта, , 10:30 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто поздравил христиан с Рождеством, сообщает Kompas.

«Моим братьям и сестрам, христианам, поздравляю вас с Рождеством. Пусть мир и гармония между религиозными общинами сопровождают нашу любимую нацию», — поздравил глава партии Движение за великую Индонезию Прабово Субианто через Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии Маруф Амин выразил надежду, что празднование Рождества по всей стране пройдет мирно и торжественно.

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