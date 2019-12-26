Иркутск, , 10:30 — REGNUM Заседание, которое сегодня, 26 декабря, провели депутаты городской думы Иркутска, оказалось скандальным. Как следует из официального сообщения данного органа, народные избранники отклонили поправки мэра Дмитрия Бердникова в бюджет Иркутска на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов.

«13 декабря Дума уже приняла бюджет с поправками депутатов. Однако мэр города дал отрицательное заключение к этому решению и представил свои корректировки, которые фактически отменяют поправки думы. Сегодня депутаты отклонили проект внесения изменений в решение думы, предложенный мэром», — поясняют законодатели.

Также депутаты провели тайное голосование и аннулировали отрицательное заключение мэра. Теперь, в соответствии законодательством, мэр обязан в течение семи дней подписать уже утвержденный бюджет и направить документ на опубликование.

Также на заседании Думы Иркутска депутат Алексей Савельев («Единая Россия») предложил досрочно отправить Дмитрия Бердникова в отставку.

Как уже сообщало информационное агентство ИА REGNUM, в отставку Дмитрия Берникова отправляли и раньше. Ранее депутаты фракции «Единая Россия» в гордуме высказали публичное недовольство деятельностью градоначальника, который, по их мнению, не только избирательную кампанию вёл с нарушениями, но и мешает другим членам партии принимать участие в жизни городского политсовета.

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