Нур-Султан, , 10:26 — REGNUM Министерство финансов Казахстана предложило внести в конституционный закон о Международном финансовом центре (МФЦА) понятие инвестиционного налогового резидентства. Об этом 26 декабря заявил глава ведомства Алихан Смаилов, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, предложенный законопроект предусматривает запуск программы инвестиционного резиденства, целью которой является привлечение инвестиций в республику в обмен на получение инвесторами и членами их семей многократной въездной визы.

Смаилов добавил, что для получения статуса инвестиционного резиденства инвестору предстоит пройти проверку в офисе МФЦА на благонадежность, после чего он может вложить средства в финансовые инструменты центра.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ермек Кошербаев заявил, что ежегодный объем иностранных инвестиций в экономику республики к 2025 году должен достичь $34 млрд.

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