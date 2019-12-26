Москва, , 10:33 — REGNUM Постановление, согласно которому утверждается программа подготовки к чемпионату Европы (ЧЕ) по футболу в 2020 году, на что из бюджета выделяется свыше 3,5 млрд рублей, подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ 26 декабря обнародован на официальном сайте российского правительства.

«Подписанным постановлением утверждена программа подготовки к проведению в Российской Федерации чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года», — говорится в пояснительной записке к постановлению.

Кроме этого, в ней уточняется, что в данную программу внесён перечень объектов инфраструктуры и мероприятий, которые предполагается полностью или частично финансировать за счет федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга (сюда включены мероприятия в области продвижения UEFA Евро 2020, организации фан-зон, транспортного обеспечения UEFA Евро 2020).

Также указывается, что всего на данные цели предусмотрено 3,54 млрд рублей, из которых 2,98 млрд составят средства федерального бюджета и ещё 559 млн рублей будет выделено по линии бюджетов субъектов РФ.

Отметим, чемпионат Европы 2020 года в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и матч четвертьфинал.